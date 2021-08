'Pace di Dante' in mostra all'Archivio di Stato

La Spezia - Appuntamento all'Archivio di Stato della Spezia sabato 4 settembre per un evento targato Fai (Fondo ambiente italiano) Giovani La Spezia che non poteva mancare nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, avvenuta nel 1321. All'Archivio, sito in Via Galvani, sarà infatti esposta la 'Pace di Dante', un'eccezionale serie di sette tavole notarili che attestano storicamente la presenza di Dante Alighieri sul nostro territorio in veste di ambasciatore per i marchesi Malaspina. Per l'occasione, sarà personale specializzato dell'Archivio di Stato spezzino a far da guida ai visitatori. La Pace fu siglata il 6 ottobre 1306 nel castello vescovile di Castelnuovo Magra tra i marchesi Malaspina e il vescovo-conte di Luni. E fu proprio Dante Alighieri, attraverso una procura ricevuta dai Malaspina, a concludere la pace per conto del ramo ghibellino della famiglia.

Per permettere di fruire di un’esperienza unica in sicurezza e secondo le ultime disposizioni governative aggiornate, l'utenza è pregata di recarsi sul luogo circa dieci minuti prima del turno prenotato affinché sia possibile espletare le operazioni di riconoscimento, misurazione della temperatura corporea ed esibizione del green pass (obbligatorio) in ottemperanza alle norme vigenti per quanto riguarda l’emergenza epidemiologica in corso. Evento a contributo minimo.

Le visite partiranno dalle 10.30, con ingresso dell'ultimo gruppo alle 18.00. Per prenotare il proprio turno: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/dante-nuncius-specialis-esposizione-delle-carte-della-pace-di-dante-13389/