"Nowhere special" di Pasolini in anteprima in Piazza Europa

La Spezia - Venerdì 20 Agosto ore 21.00 in Piazza Europa alla Spezia sarà proiettato in anteprima "Nowhere special", il nuovo film di Uberto Pasolini, uno dei film più belli della scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Una vera e propria storia dell'amore di un padre per il figlio Michael, un tema trattato con leggerezza e grande sensibilità, nella rappresentazione di un rapporto molto speciale. Uberto Pasolini, già produttore di grandissimo successo con Full Monty nonché nipote di Luchino Visconti, ha una filmografia come regista a dir poco rada (tre film in 13 anni, tra cui quel capolavoro di Still Life), eppure qui conferma uno sguardo raro, aggraziato e profondo che ci piacerebbe rivedere molto più spesso sul grande schermo.È inevitabile che la storia di Nowhere Special sia un vero turbinio di emozioni, la mano incredibilmente elegante di Pasolini da una forma sorprendentemente asciutta e quasi severa.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma.

L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00