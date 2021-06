“Mi è caduto un sasso dal cuore”, il primo libro di Marco Simoncini scritto durante il lockdown

La Spezia - “Mi è caduto un sasso dal cuore”. Si intitola così il primo libro dello scrittore spezzino Marco Simoncini ed edito da Dialoghi.



Simoncini, da sempre appassionato di scrittura e di arte, spinto dall’incoraggiamento di coloro che credevano nelle sue doti, decide di scrivere questo libro prima dell’inizio della pandemia. Un progetto che ha preso però realmente forma durante il lockdown. L’attività chiusa (Marco è infatti titolare di un bar) e il tempo libero ma da dover trascorrere tra le mura di casa, hanno dato modo allo scrittore di dedicarsi totalmente alla stesura di questo libro, in parte ambientato in Russia e in parte alla Spezia. Un romanzo che attraverso una storia di fantasia mette a fuoco l’aspetto corruttivo e collusivo così ben assimilato dalla classe politica.



Il libro è acquistabile online e a breve sarà distribuito anche nelle principali librerie spezzine.



Nei giorni scorsi Simoncini, la cui attività è associata a Confcommercio, ha fatto visita al presidente Gianfranco Bianchi e al direttore Roberto Martini per presentare loro il proprio lavoro. “Non possiamo fare a meno di complimentarci con Marco – dicono i vertici di via Fontevivo – con l’auspicio che questo libro possa essere il primo di una lunga serie. Per tutta l’associazione è motivo di grande orgoglio”. Prossimamente il libro sarà anche presentato ufficialmente in città.