“Marx può aspettare” di Bellocchio al Nuovo

La Spezia - Un altro importante successo cinematografico per la rassegna "Una parentesi estiva al Nuovo". Marco Bellocchio è il regista del film “Marx può aspettare”, che sarà presentato Venerdi 13 luglio alle 21 al Cinema il Nuovo e replicato in Piazza Europa al cinema sotto le stelle (che riprende il 19 agosto), Mercoledi 1° settembre sempre alle 21. Il film è passato in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes 2021. Per l'occasione Bellocchio è stato premiato con la Palma d'Oro d'Onore. Il film racconta la storia di Camillo, fratello gemello di Bellocchio, morto il 27 dicembre del 1968. Una storia autobiografica, narrata senza filtri, che vuole essere universale, ovvero una riflessione sul dolore dei sopravvissuti ripercorrendo un periodo storico “rivoluzionario” per l’Italia. Così Silvano Andreini, organizzatore della rassegna “Siamo onorati di programmare il film di Bellocchio,, un'icona del cinema italiano, che rappresenta da decenni la nostra cultura nel mondo. Un film bellissimo, introspettivo e coraggioso”



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.