'Mani per tagliare, Mani per cucire': quinta edizione dell'evento

La Spezia - La pandemia ha compromesso la realizzazione di qualsiasi manifestazione in presenza, ma non ha fermato l’appuntamento con “Mani per Tagliare Mani per Cucire” l’evento organizzato dalla Cna spezzina, con il patrocinio del Comune di Lerici, che ha raggiunto la sua quinta edizione. L'iniziativa, da sempre svolta dalla Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa spezzina negli spazi del castello di Lerici, a causa delle limitazioni imposte dal Covid ha scelto la formula della video produzione per un racconto attraverso immagini e testimonianze del territorio. Una narrazione di Lerici attraverso le sue attività, la sua storia e le sue peculiarità raccolte nella produzione curata da Saul Carassale e Sara Bonatti in collaborazione con Tele Liguria Sud. Il docufilm andrà in onda su Tls in anteprima giovedì 1° luglio alle 19 e venerdì alle 21.15. Con repliche ogni lunedì alle 23.50 e mercoledì alle 22.15 sino al 23 luglio.



Il territorio si svela attraverso le sue radici e le sue vocazioni e a raccontarlo sono i volti dei titolari delle attività che lo vivono e animano: il fornaio Alessandro Piazza, la gelataia Sonia Calcagno, il ristoratore Stefano Malpezzi, l’artigiano delle lavorazioni in pelle Riccardo Coppoli, senza dimenticare il primo cittadino Leonardo Paoletti. Spazio, all’interno dello storytelling, al legame che Lerici ha con il mare e la tradizione marittima e marinaresca evocata da Bernardo Ratti della Società Marittima di Mutuo Soccorso. Dal passato al presente e futuro con i corsi di vela e le altre proposte sportive ed educative della scuola di Santa Teresa dettagliate da Luca Erba. In conclusione, il ricordo delle presenze culturali e letterarie realizzato dallo scrittore Marco Ferrari. Link allo spot: https://www.youtube.com/watch?v=lxMy4T4T3Kg&t=1s