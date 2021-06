"Maledetta primavera" per l'Arena Piazza Europa

La Spezia - Maledetta primavera, il nuovo film di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli in Piazza Europa Venerdi 25-sabato 26 e domenica 27 ore 21.15. Un racconto di formazione al femminile e di un'amicizia che profuma d'amore.Sì perché Maledetta primavera è una vicenda in parte autobiografica, che ha incuriosito i produttori Angelo e Matilde Barbagallo. Elisa Amoruso ha infatti ripercorso il suo passaggio dall’infanzia all’adolescenza, un momento cruciale e complesso per ogni essere umano: i suoi ricordi, ancora forti e vividi, hanno preso forma in un romanzo intitolato Sirley (edito da Fandangolibri), un vero e proprio flusso di coscienza che si è poi tramutato in pellicola.Nel cast Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Federico Ielapi (il piccolo Pinocchio scelto da Matteo Garrone) e per la prima volta sullo schermo le giovani Emma Fasano e Manon Bresch.Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.