“Maggio dei libri”, lunedì 31 laboratorio di letture animate alla scuola primaria

La Spezia - Con una mattinata dedicata ai laboratori di letture animate presso la scuola primaria “Viviani” di corso Roma prosegue a Levanto la rassegna “Il maggio dei libri”, il tradizionale contenitore di eventi organizzato dal “Cepell” (Centro per il libro e la lettura) per promuovere la lettura su tutto il territorio nazionale. Il paese rivierasco, che anche per il biennio 2020/2021 ha ricevuto la qualifica di “Città che legge”, aderisce all’iniziativa attraverso l’attività svolta dalla biblioteca civica “Vinzoni”. L’appuntamento è per lunedì 31 maggio, dalle 9 alle 11, con le seconde classi della “primaria” che parteciperanno al laboratorio dal titolo “Cercando l’amicizia” curato da Rossella Trevisan (della cooperativa “Biblion”).