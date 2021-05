"Libri in salvo" in Piazza Brin. Con Dario Vergassola

La Spezia - Tra il marzo e l’agosto del 1933, in Germania ebbero luogo numerosi roghi di libri non graditi al regime nazista: i Bücherverbrennungen, il più devastante dei quali avvenne il 10 maggio a Berlino. In occasione della ricorrenza di questo triste evento ANPI Cantiere Muggiano, ANPI La Spezia centro, CGIL, ARCI, Centro di Documentazione Logos e Circolo Operaio organizzano "libri in Salvo": distribuzione gratuita di libri per bambini, letture collettive e laboratori didattici. L'evento si terrà sabato 29 maggio, dalle 17 alle 19, in Piazza Brin. Laboratori con Catia Castellani, Alice Parodi e Corrado Vatrella. Special Guest Dario Vergassola. “Chi brucia libri finisce col bruciare uomini” Heinrich Heine.