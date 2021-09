"Lei mi parla ancora", l'ultimo lavoro di Avati in Piazza Europa

La Spezia - La rassegna "Cinema in Piazza Europa" venerdi 3 settembre alle 21 porta sul grande schermo in esclusiva l'ultima fatica di Pupi Avati. “Lei mi parla ancora è forse uno dei miei film più personali”, racconta Avati in una conferenza lunghissima e a tratti commossa. Il regista ha portato sullo schermo la storia dei genitori di Elisabetta e Vittorio Sgarbi, raccontata nel libro omonimo scritto nel 2014, a 93 anni, dal farmacista Giuseppe Sgarbi.



Si racconta dell'incontro tra un anziano che vive nel ricordo della moglie, con cui parla ancora, e un ghostwriter chiamato dalla figlia dell'uomo per raccogliere la storia d'amore durata sessant'anni. Protagonisti sono Renato Pozzetto, in una interpretazione toccante, e Fabrizio Gifuni: due generazioni a confronto sul rapporto di coppia, sull'amore che dura, sul tempo che passa. Nel cast del film ci sono anche Stefania Sandrelli, che interpreta l’amata moglie, nella versione giovane i due sono Isabella Ragonese e Lino Musella. E poi Gioele Dix, Alessandro Haber, Nicola Nocella. Nonostante l'uscita anticipata in piattaforma dovuta alla chiusura dei cinema per l'emergenza sanitaria, Pupi Avati sente ovviamente la nostalgia della sala, "mi sarebbe piaciuto vedere le lacrime di commozione, gli applausi. Ma credo e spero che il film potrà anche essere visto sul grande schermo". E il cinema "Il Nuovo" si fa carico di questo desiderio.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it. Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 348.5543921 nelle fasce orarie 11-13 e 16-18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.