"Le avventure di due spezzini in volo", oggi la presentazione

La Spezia - Venerdì 23 luglio in piazza Brin, alle 19, si svolgerà, alla presenza dell'autore, la presentazione del libro "Le avventure di due spezzini in volo - in giro per Spezia" dell'attore e regista spezzino Riccardo Monopoli. L'iniziativa è organizzata dal Comitato Quartiere Umberto I con il patrocinio del Comune della Spezia.

Nel cuore dello storico quartiere Umbertino che ne è uno degli scenari - e proprio intorno alla Fontana delle Voci, che è l'immagine che appare disegnata sulla copertina del volume (edito dalle edizioni Giacché) - Riccardo Monopoli racconterà al pubblico la sua nuova favola illustrata, interamente ambientata nella città della Spezia. Ad introdurre l'autore saranno Jacopo Schiffini e Pierfilippo Macchiavelli, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Quartiere Umberto I.