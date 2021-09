"La ragazza con il braccialetto" nell'arena cinematografica di Piazza Europa

La Spezia - Un altro capolavoro per rassegna estiva del cinema "Il Nuovo" in Piazza Europa. Osannato dalla critica, pprezzato al Festival di Locarno e vincitore del César per la Miglior Sceneggiatura non originale, con una giovane protagonista portentosa e una Chiara Mastroianni da paura per bellezza e intensità, arriva in esclusiva in Piazza Europa sabato 4 e domenica 5 settembre, alle 21. "La ragazza con il braccialetto" (La Fille Au Bracelet) è un'opera che racconta gli adolescenti in modo preciso e contemporaneo, la famiglia senza retorica, il femminile che dribbla ogni accusa morale. Lisa ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Bruno è un padre proattivo, Céline una madre bloccata davanti al destino della figlia. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che rivelano la sua vita intima e rendono difficile discernere la verità. Chi è veramente Lisa? Conosciamo veramente chi amiamo? Come capire che esiste sempre un'altra verità? In piedi davanti a un crimine che giura di non aver commesso, Lisa aspetta (forse) impassibile il giudizio della corte. Tempi serrati, non si distoglie un attimo l'occhio e la mente dal film. La verità sembra servita dal Pm come su un vassoio d'oro, ma niente è come sembra