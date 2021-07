"La brava moglie" in Piazza Europa, il fim con Juliette Binoche e Noémie Lvovsky

La Spezia - Martedi 6 luglio ore 21.15 in Piazza Europa "La brava moglie". Ci volevano Juliette Binoche e Noémie Lvovsky (nei panni di una suora superstiziosa) per scherzare sul destino che la società riservava qualche decennio fa alle donne “da marito”, quasi una categoria speciale che l’istituzione Van der Beck si incarica di preparare al matrimonio insegnando loro massime di questo tono: "La brava moglie è prima di tutto la compagna del proprio marito, il che presuppone la dimenticanza di sé, comprensione e buon umore", per non parlare della lezione di stiro ritmata da "Camicia impeccabile, marito rispettabile". Il tono ben più che ironico (con una irresistibile Juliette Binoche fasciata in tailleur che ne esaltano le curve) e il fatto che l’azione si svolga alla vigilia del ’68 fa intuire come finiranno le lezioni (anche per l’irruzione di alcuni maschi in quel fortino tutto femminile), ma la forza del film sta piuttosto nella capacità di raccontare un’idea di donna che, seppur esagerata dal grottesco (come la cognata Gilberte, affidata a una altrettanto esilarante Yolande Moreau), non sembra sparita con gli anni e con l’emancipazione. E come ha scritto un critico francese, di fronte a ucronie come questa il sorriso finisce per lasciare il posto al ricordo e alla riflessione. Per chi vuole ricordare il passato con le armi dell’ironia.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per "L'Arena Piazza Europa" il botteghino è presso l'Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.