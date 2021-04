"La Spezia negli occhi dei viaggiatori", un tour guidato per riscoprirla

La Spezia - Ancora un appuntamento spezzino per Girovagando, iniziativa organizzata dall'Associazione Guide Turistiche della Spezia. Sabato 24 aprile “La Spezia negli occhi dei viaggiatori”. Un itinerario per le vie del centro sulle tracce dei viaggiatori del passato, che sono transitati o hanno avuto un rapporto più duraturo con il nostro territorio: dal poeta latino Quinto Ennio a Montesquieu, da George Sand all’astronoma Sommerville, da Wagner a Carducci, rievocando l’epoca dei grandi alberghi, dei caffè, degli stabilimenti balneari classificati tra i più belli d’Europa. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo saranno possibili variazioni della data in programma.



Durata della visita: dalle ore 15:30 alle 17:30 circa. Quota di partecipazione: euro 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età. Per prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 366 7157217; e-mail

agtl.laspezia@gmail.com