'L'ultima volta che ho pensato al futuro', la videopoesia di Lubrano nel mercato degli Nft

La Spezia - ”L’ultima volta che ho pensato al futuro”, la videopoesia di Filippo Lubrano, già vincitrice del Premio nazionale Sinestetica, è la prima del suo genere ad approdare sul mercato degli NFT, sul marketplace Open Sea. I tre NFT, denominati “Bay of Poets”, includono esperienze suppletive quali il soggiorno nel Golfo dei Poeti (provincia della Spezia) in hotel a 5 stelle con cena stellata, la possibilità di incontrare l’autore dal vivo, e un indimenticabile tour dedicato in barca nell’area del Parco delle Cinque Terre con declamazione di poesie e musica, e degustazione di prodotti locali. L’operazione è curata da qiibee, start-up Svizzera, e la strategia di comunicazione è affidata a Lampi. Comunicazione Illuminata.



La poesia più acclamata del poeta performativo Filippo Lubrano, classe 1983, membro del collettivo “Mitilanti” che sta muovendosi velocemente e sparigliando gli equilibri nel suo settore, è “L’ultima volta che ho pensato al futuro”. La video-poesia, girata dal regista Silvio Trinchero e che vede recitare in un’angosciante video a due voci l’autore stesso con l’altro membro del collettivo Andrea Bonomi, è un manifesto generazionale per l’ansia e la mancanza di prospettive che i giovani sperimentano quotidianamente sulla loro pelle.

La video-poesia, che nel suo giorno di lancio è stata proiettata al cinema prima dell’ultimo film di Ken Loach, “Sorry We Missed You”, ha segnato uno spartiacque importante nella narrazione video-poetica “impegnata” del Paese.

Opera a due voci, girata tra le Cinque Terre e l’entroterra spezzino, in alcuni luoghi fortemente anti-turistici, la videopoesia di Lubrano s’impone all’attenzione della critica per la capacità di evocare immagini fortissime, di speranze strozzate, sogni usurpati, in un contesto naturale che si fa sempre più invadente, come le piante rampicanti “che salgono nel naso, e prendono la gola”. Il prezzo di partenza dell’asta è 2.5 ETH. L’NFT è visualizzabile a questo indirizzo: https://opensea.io/collection/filippo-lubrano-x-qiibee



I contenuti aggiuntivi degli NFT sono tutti legati alle Cinque Terre:

- esperienza esclusiva, grazie alla partnership con il Grand Hotel Portovenere – 5 stelle: una notte per 2 persone, con cena stellata nell’esclusiva location a Portovenere, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, ed incontro con l'autore.

- gita in barca “Tour dei Poeti”: un tour unico e dedicato, in una tipica imbarcazione ligure, con aperitivo e degustazione, e soprattutto con declamazione di poesie dell'autore.

La cooperazione, su base non esclusiva, tra Filippo Lubrano, qiibee e Lampi permette di sperimentare con nuovi strumenti di espressione artistica e comunicazione, e parlare agli amanti della poesia di Filippo Lubrano, sia attuali che futuri.



"Professionalmente e artisticamente il mio percorso è interamente vocato all’innovazione. Credo sinceramente che gli NFT possano aggiungere un livello al concetto di 'possesso' nell’era immateriale, quella dell’informazione che stiamo vivendo. Sono felice di mettermi alla prova ancora una volta con quest’opportunità pionieristica per il nostro settore", afferma Lubrano.



"Siamo convinti che gli NFT ed i marketplaces che si basano sulla tecnologia della blockchain siano il futuro. Siamo contenti di sperimentare nuove frontiere con un artista del calibro di Filippo Lubrano. Questo è solo l’inizio", commenta Gabriele Giancola, CEO qiibee.



"La comunicazione digitale si apre ad un nuovo territorio, quello della blockchain e degli NFT. Vogliamo aiutare a narrare una storia unica, in linea con i nuovi strumenti delle generazioni di oggi. Il Marketing richiede oggi di aggiungere l’NFT e la blockchain al proprio menu di opzioni, per un dialogo con le persone sempre più multichannel e limitless", afferma Lara Ampollini, Founder Lampi.