'L'amore è altro', il primo romanzo di Ylenia Francini

La Spezia - Si chiama 'L'amore è altro' ed è il primo romanzo di Ylenia Francini, spezzina classe 1984. Imprenditrice Digitale dal 2016, anno in cui apre le sue pagine social ed inizia a collaborare con aziende italiane e straniere come fashion creator, laureata in Lingue e Letterature Straniere, si specializza in Marketing e Comunicazione ampliando la sua attività sui social.

Ad oggi è una formatrice e social media manager. 'L’amore è altro,' già disponibile per il pre-ordine, "parla di una storia d’amore tossico che travolge la protagonista facendole vivere umiliazioni, frustrazioni e violenze psicologiche continue", spiega l'autrice. Con questo romanzo, Ylenia Francini spiega di voler "essere di aiuto ed ispirazione a tutte quelle donne che vivono lo stesso rapporto malato e non riescono a dire no alla dipendenza affettiva".



Il testo può essere pre-ordinato al seguente Link:



https://www.scatoleparlanti.it/prodotto/preordine-lamore-e-altro/



Le copie in preordine fanno parte di una tiratura limitata ed esclusiva di soli 100 libri.



E' possibile richiedere la consegna a domicilio oppure ritirare il testo in un punto di ritiro alla Spezia o a Massa. In questo secondo caso, la copia riporterà autografo e dedica personalizzata dell'autrice.