"Jungle Cruise", in Piazza Europa arriva il divertimento

La Spezia - Le attrazioni dei parchi divertimenti targati Disney sbarcano al cinema giovedi 2 Settembre alle 21, in Piazza Europa Jungle Cruise è una delle "giostre" più famose e antiche che si possano trovare in California. Adesso approda sul grande schermo con il titolo Jungle Cruise. Il punto di partenza è una crociera sul fiume molto avventurosa. Cinema d'avventura profumato d'esotismo e dal ritmo forsennato, attento a non prendersi troppo sul serio, abile a contrabbandare verità edificanti sul mondo e le persone senza sacrificare troppo allo spettacolo. Nei fatti, il film, diretto da Jaume Collet-Serra, prende nome e spunto dall'omonima attrazione dei parchi tematici Disney. Un cast niente male, e non solo pensando ai protagonisti Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson, ma anche al contorno: Jesse Plemons, Paul Giamatti e Édgar Ramírez. Un vero spasso per tutti.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it. Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 348.5543921 nelle fasce orarie 11-13 e 16-18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.