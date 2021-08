"Jodorowsky's Dune", la storia di come non vide la luce un capolavoro della fantascienza

La Spezia - Anteprima nazionale al Cinema Il Nuovo La Spezia dell'esilarante documentario "Jodorowsky's Dune - Il più grande film di fantascienza mai realizzato".

Giovedì 5 gosto 21 in occasione della rassegna: Una Parentesi estiva al Nuovo .

L'uscita del nuovo #Dune di Denis Villeneuve si avvicina, ma pochi sanno che all'inizio degli anni '70 il visionario Alejandro Jodorowsky stava progettando un proprio adattamento dei romanzi di Frank Herbert. Non doveva essere solo un film, ma un vero evento artistico rivoluzionario con alcuni dei più grandi artisti dell'epoca, da Orson Welles a Salvador Dalì, Mick Jagger, musiche dei Pink Floyd, design di H.R. Giger, Moebius e Chris Foss... Il film non venne mai realizzato, ma l'epico sforzo creativo di un team tanto straordinario ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'immaginario fantascientifico.

