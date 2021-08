'Jodorowsky's Dune' in anteprima nazionale al Nuovo

La Spezia - Giovedì 5 agosto alle 21.00 arriva al cinema Il Nuovo della Spezia, in anteprima nazionale, 'Jodorowsky's Dune', di Frank Pravich, documentario in arrivo nei cinema dal 6 settembre, anticipato da un programma di anteprime esclusive come quella spezzina, che esplora la genesi di una delle più grandi epopee del cinema mai esistita: l’adattamento del regista di culto Alejandro Jodorowsky del romanzo di fantascienza 'Dune' di Frank Herbert. L'opera documenta le peripezie e i retroscena di questo ambizioso progetto cinematografico fantascientifico tramite il racconto e i ricordi dello stesso Jodorowsky e l'animazione dei disegni preparatori originali del film realizzati da un gruppo artistico d'élite tra cui l'artista di fumetti francese Jean “Moebius” Giraud che ha illustrato gli storyboard, lo sceneggiatore Dan O'Bannon (Dark Star, Alien), l’artista HR Giger (Alien) e l'illustratore tascabile di fantascienza Chris Foss. Anche se il progetto non vedrà mai la piena realizzazione, il film resterà un vivido sogno nell'immaginazione dei suoi creatori e sarà di ispirazione per molti altri registi, ultimo in ordine di arrivo il regista candese Denis Villeneuve con la sua versione dell’omonimo film che verrà presentata fuori concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia.