"Jazz nel parco", Matteo Cidale e Leonardo Corradi si ritrovano alla Maggiolina

La Spezia - Nasce dall'incontro tra la cooperativa Lindbergh, La Maggiolina e l'associazione “Fare Jazz” l'idea di portare il jazz all’interno del parco.

Un connubio tra arte, cultura, cibo e natura, con la possibilità di consumare un apericena a 10 euro a partire dalle 19.30.



Per l’occasione, giovedì 5 agosto alle 21, suoneranno due eccellenze spezzine: Leonardo Corradi all’organo Hammond e Matteo Cidale alla batteria.

Corradi e Cidale sono oramai considerati due realtà del jazz italiano e il loro è un sodalizio che dura da quindici anni. Durante il loro percorso artistico hanno avuto la fortuna e la possibilità di suonare e collaborare con i più grandi musicisti di livello internazionale, da Flavio Boltro a Scott Hamilton, sino a Massimo Faraó e molti altri .

Anche singolarmente, come sideman le soddisfazioni non sono mancate: infatti tra le tante collaborazioni di Cidale si possono citare Massimo Moriconi, Harry Allen, Deborah J.Carter, Gianluca Guidi, Peppe Servillo...

La lista è lunga anche per Corradi che vanta la collaborazione da diversi anni con Fred Wesley e Marta High (storici musicisti di James Brown).



Per info e prenotazioni 389 9412944