“Infinita Mente”, a Startè la mostra prosegue fino al 16 maggio

La Spezia - Saranno Tiziana Cera Rosco e Arianna Ellero le artiste che, a partire da oggi, venerdì 30 aprile e fino al prossimo 16 maggio, saranno ospiti della mostra “Infinita Mente” presso lo spazio espositivo dell’associazione culturale Startè in Piazza Europa 16 alla Spezia. La mostra, che festeggia l’ottantesimo compleanno di Francesco Vaccarone e sarà visitabile secondo gli orari 15 - 20 dal lunedì al sabato (previa prenotazione chiamando il numero 0187 875839 o alla mail info@starteitalia.com in rispetto alle normative di prevenzione Covid19), vede esposti otto suoi dipinti giovanili realizzati nel 1957/58, andando a scuola di “nudo” con il suo maestro Giuseppe Caselli al Minestrone e alla Suprema, case di tolleranze spezzine in cui i giovani artisti potevano cimentarsi con lo studio del nudo. Della mostra, curata da Paolo Asti, è stato realizzato il catalogo “80x80” edito da Umberto Allemand.