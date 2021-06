'Infinita Mente', Michela Pomaro e Giulia Vaccari al fianco del maestro Vaccarone

La Spezia - Nuovo appuntamento per Infinita Mente, martedì 15 giugno, presso lo Spazio Startè in Piazza Europa 16, dove, alle ore 18, sarà inaugurata la quarta e ultima fase della mostra che prevede l’esposizione dei lavori della artiste Michela Pomaro e Giulia Vaccari che saranno affiancate alle alle otto opere di Francesco Vaccarone. “Dopo aver ospitato i lavori di Giorgia Abbati, Luna Berlusconi, Tiziana Cera Rosco, Arianna Ellero, Alessandra Gasparini e Silvia Infranco – commenta Paolo Asti, presidente di Startè e curatore della mostra – saranno i lavori di queste due giovani artiste ad essere esposte fino al prossimo 27 giugno portando così a termini una mostra che ha visto la partecipazione di centinaia di visitatori ed è stata arricchita di eventi a cui hanno partecipato alcune delle artisti presenti nella mostra.” Michela Pomaro è nata a Biella e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera, vive e lavora a Milano. Il suo lavoro si caratterizza come ricerca tra luce e colore con uso di tinte speciali, a volte anche fluorescenti e sistemi sofisticati di illuminazione, tanto da ottenere degli effetti che portano lo spettatore ina una dimensione sospesa, quasi straniante. Dal 2005 ad oggi ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero sia in gallerie che in spazi pubblici prestigiosi. Partecipa ad Infinita Mente con un dittico dal titolo “Blue and Green Stripes” del 2019. Giulia Vaccari (Firenze, 1995) è una giovane artista diplomata in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, muove ancora adolescente i primi passi in ambito artistico in mostre collettive e simposi di scultura. Nel 2019 vince il concorso dedicato alla celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Arsenale Marittimo Militare della Città della Spezia e la sua opera “Porta IX” in marno di Carrara viene istallata in Piazza Gino Patroni. L’opera con cui partecipa a Infinita Mente è la scultura “Figure Femminili” in marmo bianco statuario di Carrara.