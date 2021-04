'In the mood for love' per la ripartenza del Controluce

La Spezia - Dopo mesi di inattività sul grande schermo, il Cineclub Controluce (Cinema Teatro Don Bosco

Via Roma, 128) riapre con una pellicola restaurata, a vent'anni dall'uscita, del regista Wong Kar Wai, "In the mood for love". Il Controluce, nel rispetto delle normative vigenti, proporrà, mantenendo il giorno di riposo il martedì, spettacoli feriali e sabato alle ore 17:30 e 19:30, la domenica e festivi alle 15:30 - 17:30 - 19:30.



Trama:



Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Due attori meravigliosi, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai, che hanno spalancato le porte dell’Occidente alla bellezza del nuovo cinema asiatico (Tony Leung Chiu-wai,

ricordiamo, è stato incoronato al Festival di Cannes). Ecco In the Mood for Love. Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto storia... Pochi sanno raccontare i sentimenti come li racconta Wong Kar Wai, traducendoli in pura essenzialità, e questo grande capolavoro (appena restaurato dall’Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion sotto lo sguardo attento del regista) rimane ancora oggi un modello. Inimitabile.