'In the Mood for Love' sullo schermo di Piazza Europa

La Spezia - Sono passati vent'anni, ma i languori di 'In the Mood for Love' sono senza tempo. E le immagini, i colori, le inquadrature che sembrano dipinti, i ralenti di Christopher Doyle, direttore della fotografia, sono ancora più splendenti grazie al restauro in 4k della pellicola di Wong Kar-wai. Che torna al cinema, in Piazza Europa martedì 22 giugno alle 21.15.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Vengono accettate prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'Arena Piazza Europa, il botteghino è presso Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.