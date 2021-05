“Il mare, una risorsa”, la borgata La Spezia Centro incontra gli alunni dell’Isa 4

La Spezia - La borgata La Spezia Centro, in collaborazione con il Comitato delle borgate, ha partecipato al progetto “Il mare, una risorsa” volto alla valorizzazione del territorio e all’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Isa 4, con particolare riferimento al mare inteso come risorsa culturale, naturalistica ed economica, intorno alla quale la comunità, di cui la scuola fa parte, interagisce e cresce.

Il progetto si è posto altresì l’obiettivo di contribuire allo sviluppo, nelle giovani generazioni, di “comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.



“Siamo molto onorati e davvero contenti di aver partecipato al progetto – afferma Francesco Costa, presidente della Borgata La Spezia Centro – il nostro caposaldo è quello di divulgare il mantenimento delle tradizioni marinaresche e di promuovere lo sport quale “disciplina per tutti”, coinvolgendo soprattutto le persone diversamente abili e i giovani”.

Il tema principale degli incontri organizzati dalla borgata è stato “Il mare inteso come risorsa per la comunità: la tradizione marinara della Spezia”.

Gli alunni di alcune classi prime della Secondaria di 1° grado hanno avuto modo non solo di conoscere più da vicino la borgata e il Palio del Golfo, quale evento che unisce la comunità del nostro golfo, ma anche di vivere un’esperienza pratica che ha permesso ai ragazzi di sperimentare più da vicino la disciplina del canottaggio. Dopo un primo momento di presentazione di come è nato il Palio del Golfo, di come si svolgono le disfide e della storia della borgata, con l’aiuto di un allenatore, gli alunni hanno potuto provare il remoergometro, attrezzo utilizzato dai vogatori per i propri allenamenti, e partecipare ad un momento ludico-sportivo simulando gli equipaggi delle imbarcazioni da Palio.