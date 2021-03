“Il Commissionario”, nelle migliori librerie l'ultima fatica di Andrea Catalani

La Spezia - Fine XV Secolo. La Repubblica di Genova viene a sapere, da quella di Venezia rassegnata ormai alla collaborazione commerciale con l’ Impero Ottomano, che in Castiglia un genovese sta tentando di convincere i Re Cattolici a cercare il Levante per il Ponente. Le conseguenti indagini rivelano che l’impresa è oramai imminente e se riuscisse incrementerebbe enormemente, sullo scenario internazionale, il peso economico-politico delle potenze affacciate sull’Oceano. Per neutralizzare Cristoforo Colombo, dai “fronti” orientali viene convocato un super-agente speciale, soprannominato “Il Commissionario”.



Senza dubbio la portata storica, peraltro in senso decisamente positivo, di quella che fu la gran impresa di

Cristoforo Colombo non può discutersi. Se dei dubbi al riguardo sono sorti, è stato se mai sul “poi”, su come

l’immenso navigatore cercò di gestire le conseguenze della propria miliare scoperta…ritrovandosi così a un certo punto

perfino incatenato. Ma “Il Commissionario – Salvate Cristoforo Colombo”, che il 62enne autore spezzino Andrea Catalani ha pubblicato con l’editore “Il filo di Arianna” della Spezia, costruisce invece una sorta d’ombra sulla situazione precedente la memorabile traversata. "Bisogna prima di tutto premettere – afferma Catalani in

merito - che siamo decisamente nella fantasia. Il tempo a disposizione in casa “grazie” alla pandemia mi ha consentito

di tornare, a distanza di tanti anni, a cimentarmi con la scrittura al di là del mio mestiere di giornalista". E così ecco questo racconto in cui s’immagina che la Repubblica di Genova, insieme a qualche alleato, voglia fermare gli intenti del suo grande compatriota.



"Occorre partire dalla premessa - spiega altresì Andrea - che ci troviamo a fine XV Secolo e, dopo l’espansione

dell’Impero Ottomano, le Repubbliche marinare si ritrovavano aggrappate a quella parte del Mediterraneo che

potevano ancora utilizzare. L’ipotesi di “buscar el Levante por el Poniente” (visto che lo storico viaggio partì da Palos)

delineava la possibilità di uno strapotere delle nazioni site invece sull’Atlantico, la Spagna in via di costituzione, il

Portogallo e l’Inghilterra: come poi accadde". Da questo a ipotizzare Genova e Venezia in combutta coi Turchi però, magari, ci passa un po’. "Ripeto - lui conclude - che siamo nel campo dell’immaginario. Tuttavia qualche collaborazione commerciale fra le Repubbliche e gli Ottomani, poiché la questione è anzitutto economica, all’epoca pare fosse già stata abbozzata e le vie della politica anche internazionale sono infinite. Ad ogni modo, chiave narrativa ivi è la purezza patriottica del “Commissionario”, com’è ribattezzato il super-agente speciale chiamato a fermare Colombo; egli non condividerà mai veramente l’operazione. Si tratta d’un personaggio puro nel suo genere".



