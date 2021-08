"I luoghi della musica" omaggia Ennio Morricone e Nino Rota

La Spezia - Martedi 17 agosto alle ore 21.30 nel Castello San Giorgio a La Spezia , si terrà un godibilissimo concerto di musica da film intitolato “Omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota”, del Quintetto Cabiria con il celebre pianista ed arrangiatore Stefano Nanni.

Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria ed è inserito nella Rassegna “Notti al Castello San Giorgio”.

Il concerto è un omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota, due tra i più grandi compositori della musica da film a livello internazionale premiati con i più prestigiosi riconoscimenti che con le loro opere hanno contribuito a rendere il grande cinema italiano famoso in tutto il mondo.

La prima parte del concerto è un omaggio ad Ennio Morricone di cui saranno eseguite le indimenticabili colonne sonore che scrisse per registi del calibro di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e Roland Joffé per pellicole come Giù la testa, Il buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso e The Mission.

La seconda parte sarà invece dedicata a Nino Rota e ai capolavori che scrisse per i film di Federico Fellini come Amarcord, Otto e Mezzo, Le notti di Cabiria, La Strada e La Dolce Vita.

Tra i protagonisti dello spettacolo il pianista, compositore e arrangiatore STEFANO NANNI, un artista conosciuto a livello internazionale nel mondo dello spettacolo che abbiamo più volte visto dirigere l’orchestra di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana. Nanni lavora con artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Mario Brunello, l’attore Marco Paolini ma anche con Mogol i Negramaro, Caterina Caselli e Vinicio Capossela di cui ha curato tutte le musiche dei suoi ultimi dischi.

Per questo spettacolo ha rivisitato le musiche di Rota e Morricone cucendole su misura per questo ensemble valorizzando le potenzialità di ogni strumento e musicista e strizzando l’occhio a vari stili tra cui lo swing, il blues ma anche il latin ed il calypso fino al jazz ed al rock. Accanto a lui altri musicisti di altissimo livello presenti nei principali festival e teatri internazionali come Luciano Zadro alla chitarra, Stefano Travaglini al contrabbasso Matteo Salerno al flauto e Gianluca Nanni alla batteria.

Il concerto è organizzato dall' Associazione Musicale “Il Pianoforte” in collaborazione con la Società dei Concerti Onlus e si avvale inoltre del contributo del Comune di La Spezia.

Il concerto è ad ingresso a pagamento ( costo 7 euro/ ridotto per i minori di 20 anni 5 euro) , fino ad esaurimento posti ; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

I posti prenotabili sono ormai tutti esauriti , esiste solo la possibilità di prenotarsi nel caso di eventuali disdette comunicate anticipatamente.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp).

Sarà necessario : certificazione verde Covid – 19 (Green Pass) comprovante almeno la somministrazione della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) ; oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

L'ascensore di collegamento tra Via del Prione e il Castello sarà aperto fino alle 24 .

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it