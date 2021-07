“Genova, vent’anni dopo”, Giovanni Mari alla Skaletta presenta il suo ultimo libro

La Spezia - A vent’anni dai giorni del G8 i mali e i nodi irrisolti del G8 del 2001 verranno ricordati domani alle 18 presso il Circolo Arci La Scaletta. Il giornalista Giovanni Mari, allora presente nel capoluogo ligure, presenta il suo ultimo libro “Genova, vent’anni dopo”, edito da People. Già nel sottotilo “Il G8 del 2001, storia di un fallimento” l’autore illustra la sua opinione sui fatti. Mari infatti ha come obiettivo quello di affrontare la responsabilità politica degli attori presenti in quei tragici giorni e di come la città di Genova ha subito un impatto così devastante. Ne parlerà con il collega Tiziano Ivani.