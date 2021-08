"Fast and furious 9" in anteprima tra il 3 e il 5 agosto al Nuovo e Astoria

La Spezia - Dal 3 al 5 agosto nel cinema Il Nuovo La Spezia (martedì 3 e mercoledì 4 agosto alle 21) e Arena Astoria Lerici (martedì 3, mercoledì 4 e giovedi 5 alle 21.15) esce l'anteprima attesissima di Fast and Furious 9, il nono capitolo d'azione della saga Fast and Furious.



A distanza di quattro anni, Dominic Toretto (Vin Diesel) passa dalla fratellanza alla genitorialità, ma sempre tra i motori rombanti. Infatti, Toretto è profondamente cambiato e trascorre serenamente la sua vita con sua moglie Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Il pericolo però è sempre in agguato, soprattutto con il ritorno del fratello minore Jakob (John Cena), un intrepido pilota, un abile assassino e un ladro coinvolto in un complotto a livello mondiale. Ancora una volta, Dom riunirà la sua squadra e dovrà fare i conti con il proprio passato, lasciato in sospeso. Fast & Furious 9 ripropone tutti gli elementi iconici che i fan hanno imparato a conoscere e amare in questo franchise action. Durante le sue 2 ore e 25 minuti ci troveremo catapultati in scenari adrenalinici volti ad innalzare costantemente il livello della spettacolarità e della devastazione circostante, fino a culminare con un’auto lanciata nello spazio, una delle scene più chiacchierate e sensazionalistiche dell'intera campagna di marketing del film.Fast & Furious 9 – The Fast Saga, pur mostrando l’ormai ben collaudata formula che ha reso così popolari i film di questa serie, approfondisce e amplia il tema della Famiglia mostrando eventi mai visti prima legati al passato dei Toretto, che sono il vero cardine della pellicola.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle ore 20.15