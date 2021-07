"Estate in circolo", il programma degli eventi e delle attività nei circoli Arci

La Spezia - I circoli Arci del comitato della Spezia hanno predisposto un calendario estivo ricco di eventi e proposte. Al grido di "Estate in circolo" le serate e i pomeriggi dei soci (per l'ingresso è infatti necessaria la tessera) saranno animati da musica, letture, incontri, giochi, racconti...



Il programma



13 luglio 2021 ore 17,30 ARCI LA PIANTA

DAL TERRITORIO cibo, vino e attività sociali



14 luglio 2021 ore 19,00 ARCI SOLARO

UN MERCOLEDI’ DA PICCIONI Libri e opera da gustare con gli autori AUT AUT EDIZIONI, come nasce e cresce una casa editrice ORIETTA GODANI, Droplets & Flowers



16 luglio 2021 ore 18,00 ARCI IL CAMPETTO

I RACCONTI DI NONNO BILLY



19 luglio 2021 ore 21,00 ARCI VALDELLORA

1664 O IL NOSTRO ANNO DELLA PESTE

Incontro per la lettura ad alta voce di brani dal “Diario dell’anno della Peste”



21 luglio 2021 ore 18,00 ARCI LA SCALETTA

GENOVA VENT’ANNI DOPO



24 luglio 2021 ore 20,00 ARCI LA SCALETTA

PUNK ROCK MENTALITY



24 luglio 2021 ore 22,00 ARCI VALDELLORA

GIRO D’ITALI A TAPPINI PER ADULTI E BAMBINI con cena



28 luglio 2021 ore 19,00 ARCI SOLARO

UN MERCOLEDI’ DA PICCIONI Libri e opera da gustare con gli autori EMANUELA ERSILIA ABBADESSA, La canzone fascista tra mammismo e superomismo CHIARA D’ATRIA, simbÕlide



3 agosto 2021 ore 21,00 ARCI FAVARO

1664 O IL NOSTRO ANNO DELLA PESTE

Incontro per la lettura ad alta voce di brani dal “Diario dell’anno della Peste”



Dal 12 luglio al 2 agosto ARCI VALDELLORA

MERENDA & COMPITI CON LA MAESTRA

Dalle ore 9 alle ore 11 nei locali del circolo la maestra seguirà i bambini delle elementari per i compiti delle vacanze e faranno insieme una merenda!



Nel mese di luglio 2021 ARCI BORG. MAR. LERICI

CON GLI OCCHI DI SIMONE

mostra dell’artista Simone Ghiggini



L’ingresso nei Circoli è riservato ai soli soci