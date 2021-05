"Disegna Spezia" venerdì 28 maggio la premiazione su SpeziaTv Web

La Spezia - Venerdì 28 maggio alle 21 sulla piattaforma online di SpeziaTv Web collegata con YouTube e la pagina Facebook “Disegna Spezia” si svolgeranno le premiazioni relative alla prima edizione del concorso Disegna Spezia.

In tale occasione verranno mandati in onda tutti i disegni pervenuti all’organizzazione.

Tale concorso, nato da un’idea di Marco Tarabugi in collaborazione con Susanna Varese, SpeziaTv, Associazione Pro Spezia, Associazione Tandem, Associazione Pro Spezia Ciassa Brin, ha riscosso grande successo con l'invio di oltre 600 disegni.

Tale edizione ha visto anche la partecipazione di numerose scuole dell’infanzia, materne e primarie del nostro Comune che ringraziamo per il lavoro e la passione che hanno messo in questa iniziativa.



La giuria, presieduta da Susanna Varese con Marco Tarabugi, Ruggiero Delvecchio, Erica Portunato, Lucio Boiardi, Maurizio Damerini e Jean Pier Tassora procederà con le relative premiazioni venerdì 28 maggio alle 21 dopo aver mandato in onda tutti i disegni.

Sono previsti vari e numerosi premi in ricordo di questa prima edizione di Disegna Spezia.