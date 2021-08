“Crimini invisibili” di Wim Wenders, proiezione al Dialma

La Spezia - Giovedì 12 agosto, ore 21:30, nel cortile esterno del D!alma Cantiere Creativo Urbano, si terrà l’incontro conclusivo della rassegna estiva “Da Lubitsch a Wenders. Registi tedeschi a Hollywood”, ideata e promossa dall’ACIT spezzina.

"Definisci la violenza!" è la battuta che apre Crimini invisibili (‘97), pronunciata da una cascatrice (Traci Lind) prima di girare una rischiosa scena d’azione. Rivolgerà, in seguito, la provocazione a molti altri, incluso un detective (Loren Dean) messosi da poco sulle tracce del controverso produttore Mike Max (Bill Pullman), specializzato in pellicole truci, rapito senza motivo apparente. Questo è solo uno fra i sentieri “periferici” della trama, sullo sfondo della quale “sonnecchia” l’insano progetto dell’NSA per un ininterrotto video monitoraggio della popolazione su scala globale…