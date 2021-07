"Così parlano le mafie", Giglione all'Arci Canaletto

In collaborazione con Libera, presentazione del libro in occasione dell'anniversario della strage di Via d'Amelio.

La Spezia - Il saggio scritto da Lara Ghiglione, segretaria della Camera del Lavoro della Spezia, è un viaggio nell'evoluzione dei linguaggi mafiosi partendo dall'analisi delle tre più imponenti organizzazioni criminali di stampo mafioso italiane: Cosa Nostra, Camorra e 'ndrangheta. Uno studio che parte da alcuni aspetti che riguardano la tradizione e la cultura mafiosa per arrivare ad analizzare la capacità delle organizzazioni mafiose di adattarsi ai tempi e alle evoluzioni culturali e tecnologiche. Insieme all'autrice interverranno Francesco Baruzzo di Libera La Spezia, Roberto Centi consigliere regionale e presidente della commissione regionale antimafia. L'introduzione sarà a cura dello scrittore Marco Ursano.

È ormai noto come la pandemia abbia accentuato il pericolo di infiltrazioni mafiose nell'economia legale e nella politica e per questo è ancora più importante conoscere, approfondire e contrastare i fenomeni mafiosi. L'appuntamento é per lunedì 19 maggio alle 19 presso il Circolo Arci Canaletto - via Don Bosco (vicino alla Biblioteca Beghi). Il ricavato delle copie vendute durante la presentazione sarà destinato al sostegno del progetto E! State! Liberi di Libera contro le mafie.