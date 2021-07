La Spezia - Oggi, giovedì 29 luglio alle 15.30 al Parco della Maggiolina andrà in scena la lettura di "Corpo senz'anima", un racconto di Italo Calvino che rientra nella rassegna "Fiaba per nonni e bambini" del ciclo Letture ad alta voce.

A narrare il testo saranno Ana Paula Sena, Francesco Barone e Sara Fascio, lettori del Circolo spezzino della LaAV. Al termini dell'iniziativa è prevista una merenda per tutti i partecipanti.



Partecipazione aperta, con mantenimento del distanziamento sociale.