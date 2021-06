'Contro tutte le paure', Bettanini a Startè con il suo esordio nella narrativa

La Spezia - Nuovo appuntamento culturale allo Spazio Startè (Piazza Europa 16, La Spezia), dove, giovedì prossimo 10 giugno alle ore 18.00 sarà protagonista la narrativa. Mentre l’area espositiva continua ad ospitare la mostra “Immensa Mente” con le opere di Francesco Vaccarone, Alessandra Gasparini e Silvia Infranco, nella sala riunioni sarà protagonista Tonino Bettanini con il suo libro “Contro tutte le paure”, edito da Canneto di Genova, che segna il suo esordio in ambito narrativo. “Sono molto contento che un vecchio amico come Bettanini abbia accolto l’invito di Startè per presentare il suo libro alla Spezia – dichiara Paolo Asti - Tonino è stato uno dei migliori maestri che la mia generazione politica ha avuto, intorno a lui, in Liguria, sono cresciuti 'ragazzi' Luca Josi, Paolo Ghibaudo, Diego Cerofolini, oggi impegnati al più alto livello delle loro diverse professioni".



Sinossi. Giugno 1992. Una telefonata imprevista a un numero che pochi conoscono getta lo scompiglio nello staff di ‘Ennepì’, il Ministro di Grazia e Giustizia impegnato nella più sanguinosa delle guerre alla mafia. Un suo collaboratore, Brando Costa, alla soglia dei cinquant’anni e fino a quel momento campione di ogni dedizione, subisce il fascino di una giovane voce femminile. I lunghi e frequenti dialoghi con lei alternano timore e terrore, perché quando tutto sembra affidato alla sola meraviglia del caso spesso scatta, improvvisa, la sensazione di una trappola. E tuttavia, pur di incontrare la misteriosa donna, l’uomo non esiterà a mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui... Questo romanzo psicologico, carico di suspense e denso di riferimenti al biennio del “coraggio di Stato” - una guerra dichiarata nel febbraio di trent’anni fa dall’incontro tra un campione della politica e uno della pubblica accusa - scava nelle debolezze dell’animo umano sullo sfondo di uno dei momenti più drammatici della recente storia d’Italia. E lascia in dubbio il lettore (come il protagonista) fino all’ultima pagina: si tratta solo di uno scherzo macabro o del micidiale piano di un nemico che non scherza affatto?



L'autore. Tonino (Antonio) Bettanini (Genova, 1946) Dopo la Laurea in Filosofia e un inizio di attività come ricercatore in Sociologia del Linguaggio, interrompe nel 1990 la sua carriera universitaria per diventare esperto di comunicazione e relazioni istituzionali, temi ai quali ha dedicato numerose pubblicazioni. Ha attraversato le istituzioni italiane della Prima, Seconda e Terza Repubblica: dalla Presidenza del Consiglio alla Presidenza del Senato. Ha lavorato presso la Commissione Europea e ha insegnato all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.