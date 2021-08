"Con le pinne il fucile e... la penna un anno dopo" sabato al Poggio Bar

La Spezia - Sabato 21 agosto, dalle 19 alle 20.30, al Poggio Bar spezzino, dopo l’evento "Poesie con le infradito" del mese di giugno, il coraggio della fantasia continuerà la sua corsa con la seconda edizione del reading di poesie ad ingresso gratuito , ideato, organizzato e presentato dal cantastorie Enzo Gaia insieme con la poetessa Marina Cappelletti.

I due Artisti leggeranno le loro poesie gemellate con quelle di un poeta o una poetessa famosa scelti dal pubblico presente in un elenco preparato dai due organizzatori.

In questo modo si realizzerà, come nel reading di giugno, il "Juke Box della Poesia" che in questa occasione sarà dedicato all’estate.

Inoltre, chi lo desidera avrà quattro minuti per leggere nell’"Open mic" una propria poesia o un suo breve racconto.

Infine, novità del reading il quiz "Indovina il numero" con un premio per il vincitore.

Chiuderà la serata "La cena dei poeti" alla quale occorre prenotarsi ai Gestori del Poggio Adrea ed Elena (cell. 3402415669).