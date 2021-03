'CantaSpezia', ecco la prima edizione del festival della canzone spezzina

La Spezia - L'associazione 50&più La Spezia promuove la prima edizione del CantaSpezia, festival della canzone spezzina. L'iniziativa intende valorizzare il territorio e diffondere le sue tradizioni attraverso la musica. Ideatore della manifestazione è Maurizio Damerini, direzione artistica affidata a Marco Tarabugi. L’organizzazione è a cura delle associazioni culturali Prospezia e Circolo La Sprugola. Patrocinio del Comune della Spezia.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a cantanti, cantautori, solisti, gruppi vocali

strumentisti, di qualsiasi genere musicale, senza limiti di cittadinanza e di età non inferiore ai 18 anni, compiuti entro il 31 maggio 2021 (data di scadenza del bando).

I brani musicali (sotto forma di video ) dovranno essere cantati in dialetto spezzino o anche in

Italiano, purché contenenti riferimenti alla nostra città e/o al nostro golfo. Dovranno inoltre essere inediti e comunque non depositati Siae e della durata massima di quattro minuti più tolleranza.

Ogni partecipante potrà presentare al massimo due brani (con esecutori diversi) e preferibilmente in formato HD1080p 1920x1080 MP4.

Le opere verranno valutate da una giuria competente e scelta dalle associazioni 50&più La Spezia, Prospezia e La Sprugola e ne faranno parte esperti del settore.

Interessanti e particolari i premi in palio che verranno assegnati alle prime tre canzoni classificate.

Inoltre vari premi speciali (miglior testo, critica, miglior video e altri ancora), mentre WebTv SpeziaTv trasmetterà i brani in gara dando così l’opportunità al pubblico di poter votare anche da casa per assegnare un altro premio on line.

I brani dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo cantaspezia@circololasprugola.it oppure consegnati a mano su supporti chiavetta USB, cd-rom, dvd-rom.

A breve uscirà il bando del concorso che sarà disponibile anche su Facebook.

Le premiazioni avverranno il 30 giugno 2021 in una diretta on line. Per informazioni 3408387189 (Prospezia, Luciano Venturi), 392-0616165 (La Sprugola, Gianfranco Pietrobono).