“Call for Ideas", un concorso creativo per comunicare una vita libera da violenza

La Spezia - "Call for Ideas" è una campagna di comunicazione per la presentazione di proposte creative sulla prevenzione alla violenza ed è un' attività del progetto "Empowermentnet", finanziato dalla Regione Liguria a valere del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Attraverso il potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati, il progetto si pone l'obiettivo di creare interventi di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza.



Il Comune della Spezia quale capofila della Conferenza dei Sindaci ne è partner con il Centro antiviolenza Irene. La Cooperativa sociale Coopselios fa da capofila ad una rete di associazioni e cooperative sociali impegnate sul tema della violenza di genere come Cooperativa sociale Gulliver, associazione Delta, casa delle donne, AUSER e ANTEAS e Moca Future Designer e gli enti sostenitori come ADA, UDI, Arci territoriale, Arci Canaletto e Uds.



Il concorso di idee è finalizzato alla creazione di una campagna di sensibilizzazione alla quale possono partecipare singoli cittadini, associazioni, imprese sociali e scuole.



Le proposte dovranno essere inviate alla mail: callforideas2021@gmail.com e dovranno prevedere 1 microvideo di 2 minuti , i volantino /card/adesivo/o altra opzione da distribuire ; un cartellone pubblicitario; strategia social e saranno selezionate da una commissione dedicata.



I vincitori riceveranno un contributo per la realizzazione pari a 1.800 euro



Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 30 maggio