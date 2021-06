'Biologo per un giorno', alla scoperta degli abitanti marini del golfo

La Spezia - Le associazione 'Per il mare' in collaborazione con l'associazione 'Natura di mezzo' propone l'iniziativa 'Biologo per un giorno', in programma domenica 4 luglio con ritrovo alle 8.30 a Porto Mirabello e rivolta alla fascia d'età 9-13 anni. "Salperemo a bordo del Moby Dick, un ex peschereccio in legno, alla scoperta degli organismi marini che popolano il Golfo dei Poeti. Attraverso divertenti laboratori ludico-didattici di biologia marina, scopriremo curiosità e caratteristiche legate a queste affascinanti forme di vita. Ci tufferemo in mare e con maschera, boccaglio e pinne faremo snorkeling andando alla scoperta di stupende calette, osservando ciò che si trova sotto alla superficie del mare", spiegano i promotori.

Associazione per il Mare in collaborazione con l’associazione Natura di Mezzo, attraverso questa iniziativa, insieme vogliono trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza dell’ambiente marino e soprattutto il rispetto per questa importantissima risorsa. Quota di partecipazione 40 euro. Per prenotare (la prenotazione è obbligatoria) ed avere tutte le informazioni necessarie per partecipare contattare Luigi( 3496964664)/ associazioneperilmare@gmail.com