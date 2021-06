"Bambini in Arena", giovedì sera è la volta di "100% Lupo"

La Spezia - Arriva in Piazza Europa giovedì 24 giugno alle 21.15 per la rassegna "Bambini in Arena" il film di animazione "100% Lupo", un prodotto indipendente.



Il cinema d’animazione per ragazzi sta abituando il suo pubblico ad approcciarsi al genere horror per vie e meccanismi ben diversi da quelli classici: le sue iconiche figure sono, così come il terrore e gli orrori che li accompagnano, rappresentati in versioni ben più goffe e ironiche, parodizzando quegli incubi ormai fin troppo celebri per poter vantare della stessa atmosfera di paura che li accompagnava al principio. Basti pensare a Hotel Transylvania, che riporta in auge la figura di Dracula ma come padre buono e affabile, o a Bigfoot Junior, che sfrutta la leggenda della creatura per mandare un messaggio ecologico. 100% Lupo punta tutto sui giovani e sulle loro battaglie “moderne”, spingendole a superare le proprie paure, cosa di cui si ha gran bisogno nell’attuale mondo adolescenziale.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per l'Arena Piazza Europa il botteghino è presso Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.