"Autori spezzini e dove trovarli", una raccolta

La Spezia - Diciassette autori spezzini per un totale di 51 opere, fra racconti e poesie e qualcos’altro ancora, nel corso di 162 pagine. Si tratta del contenuto di “Autori spezzini e dove trovarli”, l’ultima pubblicazione dell’editore “Il Filo di Arianna”, curata da quella Erika Pisacco che chiude (magari in ossequio a tutti gli altri) la serie di opere col racconto “La vestale e il generale”: .

Per il resto, si va, secondo ordine alfabetico…dal dolceamaro di Andrea Catalani in “Col cuore a Belgrado” al surreale di Clarissa Catti in “Il teschio ghignante”, dal mondo arabo di Alberto Di Gennaro all’Africa di Stefano Laringi, dalle poesie di Gabriella Cozzani a quelle di Daniela Feltrinelli, dalla musica di Anna Rollando ai versi di Lorenza Zanoni, dalle “camminate” spezzine di Giorgio Di Sacco Rolla all’ “on the road” mistico in “In cammino per Santiago” di Giovanni Rossi; quest’ultimo il vero e proprio “deus ex machina” della casa editrice.

E ancora non mancano le famose ormai Patrizia Fiaschi e Daniela Tresconi, Catia Cidale e Ilana Moses, Corrado Pelagotti ed Annalisa Tacoli Giorio.

Alla Spezia il libro è rinvenibile presso la libreria “Degustazione libri” in Via Lunigiana 491.