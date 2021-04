“Autori ospiti”, intervista alla scrittrice Susanna Raule

La Spezia - Martedi 27 aprile alle 18 l’associazione Aidea prosegue il ciclo di incontri online “Autori ospiti”, dando il benvenuto a Susanna Raule, creatrice del ciclo del commissario Sensi, del club dei cantanti morti e di graphic novel. La scrittrice sarà intervistata dalla giornalista Chiara Tenca in un incontro che spazierà dalla letteratura alle tecniche di sopravvivenza quotidiana: com'è raccontare la provincia e come cambia la percezione di un'autrice durante una pandemia? Qual è il ruolo che va a ricoprire, in che modo si riflette su ciò che scrive? E se la scrittrice è anche una psicologa? Per l'associazione Aidea presenta la prof.ssa Rossella Danieli, docente di scienze umane e sociali presso il Liceo Mazzini e autrice di numerosi testi scolastici. L'evento è su Meet Google, per partecipare, nel giorno e orario prestabilito, collegarsi all'indirizzo: https://meet.google.com/qpj-rtia-seg (CODICE MEET: qpj-rtia-seg). Prossimi incontri del ciclo autori ospiti vedranno la partecipazione delle scrittrici Alessandra Cerretti e Susanna Varese.