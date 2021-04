'Attenti alle voci', un libro del giovane spezzino Michael Roggi

La Spezia - Albatros Il Filo annuncia l'uscita nelle librerie di 'Attenti alle voci', del giovane scrittore spezzino Michael Roggi, classe 2005, studente al Fossati Da Passano della Spezia. "Questa è la storia sincera e coraggiosa di un ragazzo che viveva in un mondo che non gli apparteneva, vedeva cose strane che prima non sapeva nemmeno esistessero. Da quel mondo così crudele era imprigionato e non poteva più uscirne, viveva come recluso dietro ad un baratro di tristezza. Quella tristezza era diventata quotidiana e le sue giornate erano vuote, voleva tornare a vivere in un mondo migliore ma non sapeva come fare", spiegano dalla casa editrice. Per saperne di più, non resta che accaparrarsi il libro.