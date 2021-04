'Arcola un borgo da favola', premio nazionale di letteratura per l’infanzia

La Spezia - Arcola avrà il suo concorso letterario. La giunta comunale ha approvato il bando della prima edizione del premio nazionale di letteratura per l’infanzia 'Arcola un borgo da favola'. "Le azioni dell’amministrazione comunale nel campo dell’infanzia mirano a realizzare una comunità educante - spiega l’assessore alla cultura Sara Luciani - per favorire la crescita della persona sia nell’ambito educativo scolastico sia attraverso progettualità che riguardano altre fasce di età, tra le azioni di sviluppo abbiamo scelto anche la strada di un concorso letterario riservato alla letteratura per l’infanzia, al quale possano partecipare sia autori che abbiano pubblicato con case editrici, sia bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado delle scuole di tutta Italia. La scelta del nome è un omaggio ai borghi antichi e storici che compongono il nostro territorio del comune".



Il concorso prevede due categorie: letteratura edita (riservata ai maggiorenni) sezione A "poesie e filastrocche" e sezione B "fiabe, favole e racconti fantastici e letteratura inedita" (riservata ai ragazzi delle scuole di tutta Italia. Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 12 giugno 2021. Il bando completo e i fac simile di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.arcola.sp.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare ufficio cultura sig.ra Daniela Tresconi al numero 3783016446 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12.