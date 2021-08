'Al di là del mare', Eros Pagni e Serena Grandi per il film di Biazzi

La Spezia - Partiranno a settembre le riprese di Al di là del mare, nuovo cortometraggio di Carloalberto Biazzi, regista di quell'Il padre di mia figlia presentato a Cannes nel 2017 e vincitore nel medesimo anno del Premio della giuria all'Around International Film Festival di Berlino. Il nuovo lavoro di Biazzi sarà girato tra Biassa, i boschi del Telegrafo e Lerici, più qualche ciak in Toscana, e avrà tra i suoi interpreti volti storici volti del cinema italiano come Eros Pagni e Serena Grandi, fortemente voluti dal regista. Il cortometraggio sarà ambientato nella Liguria di levante del secondo dopoguerra, tra chi resta, vivendo di quello che danno la terra e il mare, e chi, più giovane, se ne va, cercando fortuna oltremare. “C’è il coraggio di rialzarsi, la forza di affidarsi alla terra e al mare, beni meravigliosi che non tradiscono mai e di cui la Liguria può andare fiera – si legge nella presentazione del corto, prodotto dalla Remor Film -. E poi ci sono le storie, quelle del nostro passato, che insegnano a capire chi eravamo. Da qui, la domanda importante è: oggi che cosa siamo? Il risultato del passato dei nostri antenati? Oppure i figli di una tecnologia che invece di avvicinarci ci ha allontanato?”. Queste le domande che si è posto Biazzi, che per scrivere Al di là del mare ha ascoltato i racconti di quegli ormai pochi testimoni del periodo in cui si sviluppa la vicenda del film, custodi di aneddoti, favole, proverbi, ninne nanne, di un patrimonio culturale e di saggezza contadina che affonda le sue radici nella notte dei tempi.



E non è quindi un caso che Biazzi, per scrivere la sceneggiatura, sia partito da un nonno figura che lui non ha avuto la fortuna di conoscere e della quale ha sempre sentito la mancanza. “Uno dei miei nonni – racconta il regista - era un partigiano, credeva nella libertà, l’altro ha capito che la terra non lo avrebbe tradito e le ha dato fiducia. Si chiamavano Fiorino e Giovanni, da loro avrei imparato molto. Forse il bambino del film sono io”. A questo si unisce il desiderio di raccontare un luogo, con le sue peculiarità, i suoi accenti, i suoi cibi, la sua gente e i suoi costumi. E così ci inoltriamo in un paese dell’entroterra, dove troveremo il mercante, la donna che prepara la zuppa di pane, il padre di famiglia che parte in cerca di fortuna, la sofferenza e il peso di essere adulti in un mondo devastato e la voglia di vivere di un bambino che, attraverso i racconti del nonno, impara a conoscere un mondo che non ha mai visto. “In un mondo che sta perdendo lentamente il senso dei sentimenti più puri, che da per scontato anche un abbraccio – si legge nella nota di presentazione del film -, Al di là del mare vuole raccontare l’importanza dei sogni, dei ricordi, delle speranze e del perdono”.