“Ahi Sudamerica! Oriundi, tango e fùtbol" martedì al castello San Giorgio

La Spezia - Domani, Martedì 31 agosto alle ore 21.15 proseguono le serate al Castello San Giorgio con la presentazione del volume “Ahi Sudamerica! Oriundi, tango e fùtbol" uscito per i tipi Robinson di Editori Laterza. Sarà presente l’autore Marco Ferrari, introdotto da Gabriella Tartarini, che dialogherà con Fabio Lugarini direttore di "Città della Spezia". L'autore racconta con il suo inconfondibile e scorrevole stile ciò che accadeva all'inizio del Novecento, quando Genova e Buenos Aires erano quasi un'unica città separata da un oceano di mare. Racconta che gli italiani superavano per numero gli immigrati degli altri paesi e i nativi messi assieme. Descrive la “Parigi del Sudamerica” dove tutti impazziscono per un nuovo sport: il football. Descrive la città di Buenos Aires così simile per alcuni aspetti alla lontana Genova: odore di farinata, giornali in dialetto genovese, carbonai con particolari pantaloni blu come a Genova. Ma soprattutto narra di calcio e del dilagare del tifo calcistico dall’Argentina al Brasile, dall’Uruguay al Paraguay, scopriremo così le imprese e le avventure improbabili di calciatori geniali destinati a segnare la storia. Tante storie che ci sorprenderanno e commuoveranno troveremo nel libro di Ferrari, nessuna però risulta banale. Ingresso gratuito, la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, tel. 0187-751142. Mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.