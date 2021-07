“A te conto ‘na conta“ vince la prima edizione del CantaSpezia

La Spezia - La prima edizione del CantaSpezia, il festival della canzone spezzina, ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Veramente belle e interessanti le diciassette canzoni in gara che, ricordiamo, avrebbero dovuto essere inedite e comunque non depositate Siae. Inoltre cantate in dialetto spezzino, oppure in italiano ma con riferimenti alla nostra città o al nostro golfo o alla realtà del nostro territorio.

L’evento è stato lodevolmente promosso dall’associazione 50Più di La Spezia ( presidente Giorgio Molinari ), a seguito di un’idea di Maurizio Damerini e patrocinato dal Comune della Spezia. Si sono occupate dell’organizzazione le associazioni Prospezia e Circolo Culturale La Sprugola, mentre Marco Tarabugi ha ricoperto il ruolo di direttore artistico.

La giuria presieduta da Riccardo Borghetti e composta da Dario Vergassola, Gianluca Capellazzi, Sara Grimaldi, Giorgio Molinari, Susanna Varese e Gianfranco Pietrobono, ha decretato la vittoria del brano “A te conto ‘na conta“, scritta e cantata da Claudio Raffellini e a cui è andato il trofeo Aquila d’Oro.

Al secondo posto un altro cantautore, Roberto Sturlese, con “Tempo balerino“ ( Aquila d’argento ) e terzo classificato e premiato con l’Aquila di bronzo Eros Lombardo con “Spezia mi manchi “, autori Lombardo, Cozzani e GiBa. Quindi , a seguire, altri premi e qui Roberto Sturlese con la sua “Tempo Balerino“ si è confermato vincendo anche il premio del pezzo più ballabile. Premio intitolato alla memoria di Gianni Brezza e deciso dal giornalista Marco Magi.

A tal proposito vi è stato un simpatico collegamento con la figlia Bettina Brezza, mentre la moglie Loretta Goggi ha fatto pervenire un video saluto. Quindi il premio della critica a “La Spezia negli occhi di ieri e di oggi “ di Giancarlo Guani e cantata da Marco Simoncini. Miglior testo a “ Mi piaci Spezia perché … “ di Roberta Maggiore e miglior video a Corniglia ’80, cantata da Malincuore e autore Lorenzo Da Pozzo.

Infine la canzone più divertente è risultata “Canaletto Jazz “ scritta e cantata da Sandro Danese. Tutto è avvenuto in una diretta su WebTv SpeziaTv, durante la quale, una votazione del pubblico da casa ha decretato un altro premio che è andato a “ I bagnanti“, autori Pascal e Sandro Baldassini con la voce di Marco Tedesco.

A breve gli organizzatori ci comunicheranno quando avranno luogo le premiazioni ufficiali.

Intanto si sta già pensando alla seconda edizione del 2022.