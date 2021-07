'3+1', nuovo EP per i Repetita Iuvant

La Spezia - Si chiama "3+1" ed è il nuovo EP del gruppo spezzino Repetita Iuvant. Naturale conseguenza del'Ep d'esordio "3", anticipa il terzo capitolo della trilogia, che sarà il primo Lp. Tre brani, di cui l'ultimo, "Piuno", è stato registrato con quattro microfoni ambientali e riservato su formato Stereo8 quadrifonico in sette copie. "C'è un ragionamento numerico dietro a questo utilizzo - racconta Cristoforo, chitarrista dei Repetita Iuvant - ed è il nostro elogio all'epoca della quadrifonia e della psichedelia". Registrato nella casa di canapa, il lavoro è stato prodotto da Loudnessy.



Repetita Iuvant è un gruppo di amici, affini per gusti musicali e indole. La band si definisce post-postista perché i membri sentono che" nessuna classe di pregiudizi o considerazioni civiche, storiche o accademiche possono inibire l'impulso immaginativo. Il loro background emerge dalla conoscenza di band come Ulan Bator, This Heat, Gong, Amon Düül II, Van der Graaf Generator, e scrittori come Alfredo Maria Bonanno, Chuck Palahniuk, Timothy Leary, Pasolini, Philip K. Dick. Il disco, il cui progetto grafico porta la firma di Brucio, è ascolatabile e scaracabile gratis cliccando qui.