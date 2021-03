Zona rossa, il prefetto: "Regole vanno rispettate scrupolosamente"

La Spezia - “E’ necessario che tutti comprendano la gravità della situazione e rispettino in modo scrupoloso le norme anti-contagio per evitare scenari peggiori, mentre vi sono segnali di un calo di attenzione generalizzato. Tutte le istituzioni sono impegnate a diverso titolo nell’attività di sensibilizzazione, prevenzione e controllo, ma sono i comportamenti individuali che fanno la differenza”. Il monito del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini arriva al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel quale è stato chiarito quello che sarà il "modus operandi" in vista della zona rossa per il ponte pasquale. Nel merito è stato disposto un attento monitoraggio da parte dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con i Comandanti delle Polizie locali, in tutti i comuni più turistici per verificare se nei prossimi giorni saranno necessarie misure aggiuntive, oltre all’intensificazione dei servizi di vigilanza ed i provvedimenti che alcuni Sindaci hanno già adottato d’iniziativa. Anche la Polizia stradale ha intensificato la vigilanza in ambito autostradale.



Tutta la provincia sarà dunque sorvegliata speciale e in merito all'indicazione prevista nell'ordinanza regionale a proposito del divieto di raggiungere seconde case, bungalow, camper e imbarcazioni, dai comuni rivieraschi, non sono state evidenziate criticità. Allo stesso tempo a livello provinciale è stato messo in risalto l'appello alle associazioni di categoria: attenzione particolare ai controlli sulle limitazioni alla mobilità personale e all’esercizio delle attività commerciali, in primis i supermercati e gli altri luoghi a rischio di assembramento. In un’ottica di sicurezza “partecipata” sono state coinvolte le associazioni di categoria affinché nuovamente sensibilizzino gli esercenti al rispetto delle normative anti-contagio e a quelle che regolano la vendita di alcolici ai minori, chiedendo una maggior verifica sull’età dei possibili acquirenti.



Come detto, il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica si è tenuto oggi in videoconferenza e hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza e quello ai Servizi Sociali del Comune della Spezia, i sindaci dei Comuni di Lerici, Deiva Marina ed Ameglia, il Vice Sindaco di Porto Venere, il Comandante della Polizia locale di Levanto, i rappresentanti delle Forze di Polizia, il Vice Segretario della Camera di Commercio e i rappresentanti delle Associazioni di categoria di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e C.N.A.