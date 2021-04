La Spezia - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, preludio di un weekend di bel tempo, l'ultimo in zona arancione per effetto del nuovo decreto "Ripartenze". Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 11.2°C, lo zero termico si attesterà a 2291m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.