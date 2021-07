Vita notturna, musica alta e stazioni ferroviarie. Ondata di controlli alla Spezia e Sarzana

La Spezia - La vista delle pattuglie della Polizia di Stato ha sedato gli animi e fatto abbassare la musica in centro alla Spezia. Non sono stati emessi provvedimenti ma resta puntata sulle zone della movida e sull'umbertino la lente delle forze dell'ordine. Pattugliamenti, nel pomeriggio di ieri, anche a Sarzana dove sono state controllate 44 persone, di cui 12 cittadini stranieri e 4 veicoli.

Ieri sera i controlli sono proseguiti fino a tarda notte e anche se non sono emerse particolari irregolarità, verso l'una e un quarto le volanti si sono attivate per la segnalazione di un litigio tra due giovani, in breve cessato perché dissuasi dai compagni. "La pattuglia della Squadra Volante immediatamente giunta sul posto riscontrava a quell’ora la presenza in via Gioberti di 5 ragazzi in transito che venivano identificati, al momento risultati estranei alla vicenda segnalata - si legge in una nota della questura - . Per tutta la notte sono proseguiti i presidi e passaggi da parte delle Volanti di zona, monitorando una situazione tranquilla, con presenze di giovani intenti a chiacchierare in particolare nell’area compresa tra piazza del Bastione, piazza Sant Agostino, via Gioberti e Galilei. Altre pattuglie sono state inviate per segnalazioni di disturbo in altri quartieri cittadini, per musica ad alto volume proveniente da pubblici esercizi, che all’arrivo del personale hanno provveduto alla regolare chiusura".



Spostandosi in Val di Magra i controlli si sono intensificati nelle ore pomeridiane. "Sono stati effettuati in tutte le vie del centro cittadino, piazza Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, piazza C.Battisti, le aree Cabano e Fortezza Firmafede, con particolare riferimento ai luoghi soliti ad aggregazioni e con l’attenzione rivolta soprattutto a quei gruppi di giovani che recentemente si sono resi protagonisti di episodi di inottemperanza sfociati a volte anche in condotte aggressive - si legge in una nota del commissariato sarzanese -. Analoghi servizi di prevenzione e vigilanza sono stati effettuati dal personale della Polizia Ferroviaria di Sarzana che ha monitorato sia l’interno della stazione che le zone limitrofe. Nel corso dei vari passaggi ed in esito ai controlli effettuati, si è potuto riscontare una buona attenzione al rispetto delle misure sanitarie in atto, senza rilevare specifiche criticità".